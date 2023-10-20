Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Pasakoey Mahallesi
  5. Дома

Дома в Pasakoey Mahallesi, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Роскошные Виллы с Видом на Море в Комплексе с Концепцией Отеля в Бодруме, Тургутрейс Роскошн…
€1,19 млн
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Шикарный новый просторный пентхаус в отдельной кухней 4+1 в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
€252,930
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€164,069
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 8/8
Апартаменты 1+1 в AlanyaРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 550550 м от моря Информаци…
€175,951
Квартира 4 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Аланья, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Виллы  на продажу в Алании, Турция. Этот новый проект виллы на продажу в Алании будет постро…
€923,081
Квартира 3 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный проект в 1400 м. от моря в районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый, зам…
€179,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 1+1 в роскошном жилом комплексе Район: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние д…
€71,480
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
Продажа апартаментов 1+1 в Авсаллар. Район расположен на северо-восточном побережье Алании и…
€84,201
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€222,929
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Elektrogenerator в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Elektrogenerator
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Квартиры по супер ценам в Газипаша.  К продаже представлены квартиры планировки 1+1, располо…
€66,799
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Идет строительство современного  комплекса в Алании,  в котором предложены к продаже комфорт…
€260,027
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
A brand new life begins in Beylikdüzü, he rising star of Istanbul. Within walking distance t…
€169,086

Параметры недвижимости в Pasakoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти