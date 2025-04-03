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Квартиры с террасой в Pasakoey Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Pasakoey, Турция
Квартира 4 комнаты
Pasakoey, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
$534,599
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Параметры недвижимости в Pasakoey Mahallesi, Турция

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