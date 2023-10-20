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Квартиры в Pasakoey Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
€513,897

Параметры недвижимости в Pasakoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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