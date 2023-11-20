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Жильё в Pasakoey Mahallesi, Турция

квартиры
5
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€407,500
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€433,200
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€800,600
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+4971529095784 info@timondro.com
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Pasakoey, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,21 млн
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+4971529095784 info@timondro.com
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Pasakoey, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 570 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,40 млн
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€243,900
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
€513,897
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Параметры недвижимости в Pasakoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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