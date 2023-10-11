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Дуплексы с видом на море в Ортахисар, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€323,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры расположены в Трабзоне, Я…
€514,000
Realting.com
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