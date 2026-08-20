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Дуплексы с видом на море в Ортахисаре, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$413,494
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