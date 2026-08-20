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Квартиры с видом на горы в Ортахисаре, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 5/5
Квартиры с 4 спальнями в Трабзоне в престижном комплексе с видом на море Акъязы — один из са…
$260,426
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Просторные квартиры на продажу в комплексе в Бостанджи Предлагаемые на продажу роскошные ква…
$238,599
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$187,636
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$166,788
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