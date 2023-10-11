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Жильё с видом на море в Orhangazi, Турция

квартиры
4
2 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Orhangazi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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