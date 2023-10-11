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Жильё с видом на горы в Orhangazi, Турция

квартиры
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4 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€104,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€89,500

Параметры недвижимости в Orhangazi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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