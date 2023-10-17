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Виллы в Oezluece Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
Элитная Вилла с 5 Спальнями в Отличном Месте в Бурсе, Озлюдже. Вилла на продажу в Бурсе расп…
€1,07 млн
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 391 м²
Этаж 1/2
Виллы для Приватного Образа Жизни в Бурсе, Нилюфер. Виллы в Бурсе расположены в квартале Озл…
€888,000

Параметры недвижимости в Oezluece Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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