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Продажа офисных помещений в Oezluece Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/25
Офисы для Инвестиций Рядом с Главной Дорогой в Центре Бурсы. Офисы на продажу в Бурсе распол…
€75,500
Realting.com
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