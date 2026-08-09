Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Нилюфер
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Нилюфере, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$758,172
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$579,031
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти