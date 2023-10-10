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Жильё с видом на горы в Niluefer, Турция

Besevler Mahallesi
27
Goeruekle Mahallesi
11
Yuezuencueyil Mahallesi
9
Dumlupinar Mahallesi
6
Balat Mahallesi
3
Uecevler Mahallesi
3
25 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€775,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Этаж 3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€322,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 12/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€360,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€237,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€138,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Роскошные Трехэтажные Дома с Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Дома в тихом месте недалеко от цент…
€1,07 млн
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€213,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€138,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс с Видом на Город и Улудаг в Османгази, Бурса. Двухуровневая квартира с особ…
€515,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€575,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€108,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€201,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€165,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 8/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€235,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 7/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€198,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/7
Шикарная Квартира в Выгодном Месте в Бурсе. Квартира 3+1 в Бурсе с видом на горы и город, си…
€93,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 8/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€711,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€375,000
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Частный Дом в Бурсе в Лесу Рядом с Дорогой Улудаг. Дом в Бурсе имеет отдельный сад с красивы…
€738,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Этаж 1/4
Роскошно Оборудованная Вилла 6+1 в Бурсе. Эта уникальная вилла в Бурсе, расположенная в Нилю…
€1,89 млн

Типы недвижимости в Niluefer

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Параметры недвижимости в Niluefer, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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