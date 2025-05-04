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Дома с видом на горы в Нилюфере, Турция

виллы
5
дуплексы
17
8 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Просторные квартиры в комплексе с большой зеленой территорией в Бурсе, Нилюфер Стильные квар…
$217,010
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с бассейном в Нилюфере, Бурса. Современная и просторная вилла в Нилюфере, Бу…
$663,464
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Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Просторные квартиры в комплексе с большой зеленой территорией в Бурсе, Нилюфер Стильные квар…
$170,670
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Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Виллы в большом проекте в Бурсе, Нилюфер Предлагаемые на продажу виллы в Бурсе, Нилюфер, нах…
$648,771
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 8/9
Комфортные и Стильные Квартиры в Бурсе, Нилюфер. Квартиры расположены в престижном комплексе…
$719,977
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 9/10
Готовые к переезду квартиры в комплексе с бассейном в Нилюфере. Квартиры в Бурсе, Нилюфер, р…
$181,972
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Вилла 8 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 8 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с выгодным расположением в Бурсе, Нилюфер Гюмюштепе, где преобладает частная…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Вилла 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома с частными бассейнами в Бурсе, Нилюфер Элегантные дома расположены в Нилюфер,…
$726,759
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