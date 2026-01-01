Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы с террасой в Нилюфере, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартиры с видом на город в центре Алании в одноблочном комплексе с развитой инфраструктурой…
$412,073
Вилла 6 комнат в Bogazici, Турция
Вилла 6 комнат
Bogazici, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити на продажу в Бодруме Эта великолепная отдельно стоя…
$676,938
Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$87,518
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Просторные квартиры с видом на море в благоустроенном комплексе в районе Оба, Алания Оба – о…
$528,629
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
$45,76 млн
Квартира 4 комнаты в Ikbal Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
Ikbal Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/5
$5,34 млн
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с высоким инвестиционным потенциалом рядом с пристанью для яхт в Бейликдю…
$256,662
Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$330,857
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 8
Квартиры в рассрочку в проекте с бассейном в Анталии, Алтынташ Эти современные квартиры расп…
$130,686
Квартира 3 комнаты в Goker Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Goker Sokagi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Этаж 4/9
1 Название проектаPremium Life Design Эксклюзивные роскошные апартаменты Вид на море Мальтеп…
Цена по запросу
Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая квартира рядом с пляжем и всей инфраструктурой в Фетхие, Мугла Фетхие — популя…
$226,051
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры с видом на море и город в районе Конаклы, Алания Район Конаклы в Алании отличается …
$163,288
