Квартира 1+1 в ЖК на завершающем этапе строительства, Авсаллар

Вашему вниманию представлены апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар.Общая площадь составляет 50 м2, а расстояние до пляжа 1700 метров. Когда речь заходит о недвижимости в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Параметры объекта
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция
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Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауной и тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Маслак - 5 минут
Аэропорт Стамбула - 20 минут
Стадион - 5 минут
Белградский лес - 10 минут
Парк - 4 минуты
Станция метро - 2 км
Станция метробуса - 3,4 км
Торговый центр - 5 минут
НОВА САД
Этот проект будет на 2-м. Завершено в июне 2023 года
Общая площадь системы: 2800 м2
Общее количество квартир: 63 квартиры
Модерация этого проекта включает в себя:
- открытый бассейн
-Внутренний бассейн
-Jaccuzi
-Сауна
-Паровая комната
-Фитнес-студия
-Киновая комната
Детская игровая площадка
Детская игровая комната
-Барбекю комната
-Lobby
- Частный пляж в Обе
Расстояние до моря 2,15 км
+ трансфер до пляжа
Расстояние до центра Алании 4 км
Дизайн интерьера квартиры:
-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет
+ напольное отопление
единицы с одной спальней 45 м и sup2; и цена 88000 евро
Единицы с двумя спальнями 60м и sup2; и цена 120 000 евро
Двухкомнатный номер с частной системой плавания 73 м и sup2; и цена 187000
Единицы с тремя спальнями 130 м и sup2; и цена 207000
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит
Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города. Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы. Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели. Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс