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Квартира 1+1 в ЖК на завершающем этапе строительства, Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€87,500
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7
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О комплексе

Вашему вниманию представлены апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар.Общая площадь составляет 50 м2, а расстояние до пляжа 1700 метров. Когда речь заходит о недвижимости в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Квартира 1+1 в ЖК на завершающем этапе строительства, Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€87,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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