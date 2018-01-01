Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Каргыджаке

Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 58,4 м2, а расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны леса и экология, то это недвижимость в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно современная недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой.По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем районе Махмутлар. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.
При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.
Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.
Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов. Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.
В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.
На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.
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PERA BLUE новый жилой комплекс в центре потрясающего современного Стамбула.
Комплекс построен из пяти блоков на территории 1696 кв.м. Обладает современным лаконичным архитектурным дизайном. Здесь вы сможете ощутить настоящий комфорт жизни и функциональность комплекса.
Квартиры в комплексе представлены просторными современными планировками с завораживающим панорамным видом на Стамбул и Босфор. 2+1, 2+2, 3+1 - от 87 до 154 кв.м.
Современный комплекс обладает большой зеленой территорией, ландшафтным дизайном и многофункциональной инфраструктурой. В пешей доступности.
Внутренняя инфраструктура:
- Детская площадка;
- Барбекю;
- Открытый бассейн;
- Сауна;
- Хамам;
- Охраняемая территория.
- Тренажерный зал;
- Парковка;
- Круглосуточная охрана.
Внешняя инфраструктура:
- Образовательный учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Рестораны;
- Кафе;
- Отделения банка;
- Метро.
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Euro Avsallar
Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.
Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.
Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!
Инфраструктура комплеса:
Открытый бассейн
Бассейн с подогревом
Аквапарк
Раздевалки
Хамам
Сауна
Римская парная
СПА
Солевая комната
Массажные комнаты
Игровая комната
Детская игровая комната
Совещательная комната
Душевые
Фитнес
Кафе/Ресторан
Места для барбекю
Беседки
Открытый паркинг
Электрогенератор
Спутниковое ТВ и Интернет
Охрана
Особенности квартир:
Стальная входная дверь
Встроенный кухонный гарнитур
Полы-керамическая плитка
Стены-водоэмульсионная краска
Окна ПВХ с двоиным остекленением
ТВ и телефонные кабеля
Основное и дополнительное освещение
Раздвижные балконные двери
Начало строительства: 11/2021
Конец строительства: 12/2022