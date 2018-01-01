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Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Каргыджаке

Аванос, Турция
от
€115,000
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6
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 58,4 м2, а расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны леса и экология, то это недвижимость в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно современная недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой.По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем районе Махмутлар. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Каргыджаке
Аванос, Турция
от
€115,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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