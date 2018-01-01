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Один из самых концептуальных и модных проектов в Стамбуле

Аванос, Турция
от
€306,162
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 66 до 234 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Один из самых концептуальных и модных проектов в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€306,162
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Жилой комплекс Novita 10 Residence
Жилой комплекс Novita 10 Residence
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от
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Площадь 158 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает. Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА: - Открытый бассейн; - Крытый бассейн; - Детский бассейн; - Аквапарк; - Тренажерный зал; - Турецкий хамам; - Паровая комната; - Сауна; - Площадка для барбекю; - Беседка; - Игровая площадка; - Игровая комната. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!  
Жилой комплекс ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю
Жилой комплекс ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€286,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 134 до 296 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€102,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 35 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 17 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Апартаменты с 3 спальнями — 14 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположение и объекты поблизости Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря. Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.
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