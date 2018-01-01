Один из самых концептуальных и модных проектов в Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 66 до 234 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает.
Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:
- Открытый бассейн;
- Крытый бассейн;
- Детский бассейн;
- Аквапарк;
- Тренажерный зал;
- Турецкий хамам;
- Паровая комната;
- Сауна;
- Площадка для барбекю;
- Беседка;
- Игровая площадка;
- Игровая комната.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
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- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 134 до 296 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 35 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней — 17 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт
Апартаменты с 3 спальнями — 14 шт
Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Расположение и объекты поблизости
Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект находится всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря. Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.