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Prime Loft Residence

Yaylali, Турция
от
€135,000
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14
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О комплексе

Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: октябрь 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 109 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Prime Loft Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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