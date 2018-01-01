Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: октябрь 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 109 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.
Парк - 5 минут
Лес - 5 минут
Кадыкёй - 21 минута
Побережье - 22 минуты
Аэропорт - 8 минут
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.
📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная
📌 Уникальный вид на море с десятого этажа
📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.