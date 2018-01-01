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Day One Residence

Аванос, Турция
от
€265,000
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О комплексе

Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в августе 2023, окончание запланировано на май 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Day One Residence
Аванос, Турция
от
€265,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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