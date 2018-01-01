Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в августе 2023, окончание запланировано на май 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет
круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон
активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и
открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих
зон.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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CONCEPT - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 10 км от центра города.
Тедже – микрорайон Мезитли города Мерсин. Это очень популярный и быстроразвивающийся район, имеющий выход к морю и великолепнем пляжам, а также район, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, магазинами, кафе, ресторанами и другими социальными объектами.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Аквапарк;
- Фитнес-зал;
- Сауна/ Хамам;
- Зона отдыха с беседками;
- Детская площадка;
- Парковка;
- Охрана 7/24.
Расстояния:
- Море и пляж: 600 м.
- Аэропорт: 50 км.
- Центр Мерсина: 10 км.
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