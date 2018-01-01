Exodus Twins Residence

Каракокали, Турция

от €123,000

Оба - самый элегантный район в Алании с качественными невысокими домами, широкими улицами, пляжами и кафе. Район давно полюбился европейцам. Эти апартаменты находятся в центре Оба, всего в 250 метрах от пляжа, а рестораны находятся всего в 50 метрах. Самые большие торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Спускаясь с лестницы в комплексе мы находим тренажерный зал, парную, массажный кабинет и душевые, красивый бассейн, столы и шезлонги, расположенные напротив здания, окруженного зелеными деревьями. Для детей предусмотрена игровая комната. Сама квартира с одной светлой спальней, ванной комнатой, гостиной с кухней американского типа с балконом с видом на улицу. Продается с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками во всех комнатах и готовой ванной комнатой. открытый бассейнсаунапаровая комнатамассажный кабинеттренажерный залигровая комната