  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Exodus Twins Residence

Exodus Twins Residence

Yaylali, Турция
от
€265,000
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Мерсин, Турция
от
€36,000
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Аланья, Турция
от
€85,000
Жилой квартал Апартаменты на первой линии в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
от
€150,000
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€500,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€277,966
Вы просматриваете
Exodus Twins Residence
Yaylali, Турция
от
€265,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Элегантная двухкомнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал Элегантная двухкомнатная квартира в Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Оба - самый элегантный район в Алании с качественными невысокими домами, широкими улицами, пляжами и кафе. Район давно полюбился европейцам. Эти апартаменты находятся в центре Оба, всего в 250 метрах от пляжа, а рестораны находятся всего в 50 метрах. Самые большие торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Спускаясь с лестницы в комплексе мы находим тренажерный зал, парную, массажный кабинет и душевые, красивый бассейн, столы и шезлонги, расположенные напротив здания, окруженного зелеными деревьями. Для детей предусмотрена игровая комната. Сама квартира с одной светлой спальней, ванной комнатой, гостиной с кухней американского типа с балконом с видом на улицу. Продается с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками во всех комнатах и готовой ванной комнатой. открытый бассейнсаунапаровая комнатамассажный кабинеттренажерный залигровая комната
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,19 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями. Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2. Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория. Расположение и объекты поблизости 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга 500 метров до парка Özgürlük 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине) В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€271,903
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула. Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции с хорошей доходностью. Это уникальный проект с его социальными удобствами, помимо различных типов квартир на любой вкус. Существует жизненно важная транспортная сеть, земля и море, связывающая комплекс со всеми районами города двух континентов. Титулы готовы к отправке в соответствии с условиями получения турецкого гражданства.
Realting.com
Перейти