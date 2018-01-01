Exodus Twins Residence

Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Оба - самый элегантный район в Алании с качественными невысокими домами, широкими улицами, пляжами и кафе. Район давно полюбился европейцам. Эти апартаменты находятся в центре Оба, всего в 250 метрах от пляжа, а рестораны находятся всего в 50 метрах. Самые большие торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Спускаясь с лестницы в комплексе мы находим тренажерный зал, парную, массажный кабинет и душевые, красивый бассейн, столы и шезлонги, расположенные напротив здания, окруженного зелеными деревьями. Для детей предусмотрена игровая комната. Сама квартира с одной светлой спальней, ванной комнатой, гостиной с кухней американского типа с балконом с видом на улицу. Продается с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками во всех комнатах и готовой ванной комнатой. открытый бассейнсаунапаровая комнатамассажный кабинеттренажерный залигровая комната
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.
Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.
Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.
Расположение и объекты поблизости
350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
500 метров до парка Özgürlük
800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Почему это свойство؟
Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула.
Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции с хорошей доходностью.
Это уникальный проект с его социальными удобствами, помимо различных типов квартир на любой вкус.
Существует жизненно важная транспортная сеть, земля и море, связывающая комплекс со всеми районами города двух континентов.
Титулы готовы к отправке в соответствии с условиями получения турецкого гражданства.