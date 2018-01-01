  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Element 2 Residence

Element 2 Residence

Yaylali, Турция
от
€135,000
;
23
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Масштабный проект семейной концепции в районе Кадыкёй, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€291,500
Жилой комплекс İLKEM EVİM
Мерсин, Турция
от
€120,000
Жилой комплекс Роскошный ЖК в центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€491,828
Жилой квартал Резиденция Forest Park в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€119,000
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Ciplakli, Турция
от
€143,576
Вы просматриваете
Element 2 Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в европейской части Стамбула - Байрампаша
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в европейской части Стамбула - Байрампаша
Аванос, Турция
от
€481,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Байрампаша. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 106 до 219 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
от
€89,000
Сдача в: 2024
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья.  Демирташ расположен в 20км к востоку от Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша,  с момента открытия которого и началось активное развитие района. Учитывая все преимущества местоположения, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одной из самых популярных курортных зон. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость. Всего 2 блока- 9ти этажный  и 7ми этажный. Отличное расположение - всего 1500 метров от центра Демирташа. 300м от ближайшего магазина, 2 км от моря.  Представляем вашему вниманию квартиры планировок 1+ 1, 2+1 и 4+1. Общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2. Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, в кухнях и санузлах будет установлена ​​корпусная мебель. Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственные : открытый бассейн олимпийских размеров, крытый панорамный бассейн,  сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника,  автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное - наша концепция включает в себя бесплатный трансфер до пляжа. Помимо этого будет ресторан, зоны для пикника организованы в виде костровых чаш. Кроме того управляющая компания предоставляет услуги по уборке квартир.  А самое главное!!! Отельная концепция комплекса позволит владельцам сдавать квартиры в аренду с помощью нашей управляющей компании.  Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года.  
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Аланья, Турция
от
€220,000
Площадь 57–111 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Heaven - новый жилой комплекс, расположенный в центральном районе города Аланья. Строительство Royal Heaven будет идти на возвышенности, благодаря чему, из каждой квартиры будет открываться вид на море и на инфраструктуру проекта. Инфраструктура: Вся инфраструктура проекта Royal Heaven была разработана и спроектирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Детская площадка; - Фитнес; - Сауна; - Лобби; - Открытая парковка; - Видеонаблюдение; - Генератор; - Зеленый сад. Расположение: Городская инфраструктура - 500 метров. До аэропорта Анталии - 120 км. До аэропорта Газипаша - 35 км. До морского порта Алании - 3,5 км. До песчаного пляжа Клеопатра - 400 метров. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти