Element 2 Residence

ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Байрампаша. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 106 до 219 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Демирташ расположен в 20км к востоку от Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша, с момента открытия которого и началось активное развитие района. Учитывая все преимущества местоположения, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одной из самых популярных курортных зон. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость.
Всего 2 блока- 9ти этажный и 7ми этажный. Отличное расположение - всего 1500 метров от центра Демирташа. 300м от ближайшего магазина, 2 км от моря. Представляем вашему вниманию квартиры планировок 1+ 1, 2+1 и 4+1. Общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2.
Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, в кухнях и санузлах будет установлена корпусная мебель.
Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственные : открытый бассейн олимпийских размеров, крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное - наша концепция включает в себя бесплатный трансфер до пляжа.
Помимо этого будет ресторан, зоны для пикника организованы в виде костровых чаш. Кроме того управляющая компания предоставляет услуги по уборке квартир.
А самое главное!!! Отельная концепция комплекса позволит владельцам сдавать квартиры в аренду с помощью нашей управляющей компании.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года.
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Royal Heaven - новый жилой комплекс, расположенный в центральном районе города Аланья.
Строительство Royal Heaven будет идти на возвышенности, благодаря чему, из каждой квартиры будет открываться вид на море и на инфраструктуру проекта.
Инфраструктура:
Вся инфраструктура проекта Royal Heaven была разработана и спроектирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. В распоряжении жителей комплекса будут:
- Открытый бассейн;
- Детский бассейн;
- Детская площадка;
- Фитнес;
- Сауна;
- Лобби;
- Открытая парковка;
- Видеонаблюдение;
- Генератор;
- Зеленый сад.
Расположение:
Городская инфраструктура - 500 метров.
До аэропорта Анталии - 120 км.
До аэропорта Газипаша - 35 км.
До морского порта Алании - 3,5 км.
До песчаного пляжа Клеопатра - 400 метров.
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