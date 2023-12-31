Новый бутик-проект в самом центре популярного района Махмутлар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 94 м2. Расстояние до моря 450 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.
Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями.
Побережье - 10 метров
Галатская башня - 3,3 км
Истикляль - 3,4 км
Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км
Голубая мечеть - 4,5 км
Аэропорт Стамбула - 41 км
Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо!
Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!
При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.