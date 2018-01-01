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Новые апартаменты в Анталии, район Кепез

Аванос, Турция
от
€157,408
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58,5 до 90 м2. Расстояние до моря 10 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в Анталии, район Кепез
Аванос, Турция
от
€157,408
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс в районе Махмутлар
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Сдача в: 2023
Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома. Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года. Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.
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