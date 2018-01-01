Новые апартаменты в Анталии, район Кепез

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58,5 до 90 м2. Расстояние до моря 10 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.
Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.
Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ
🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
📍 1 км до моря
📍 3,5 км до Искеле
📍 6,5 км до г. Боаз
📍 22 км до г. Фамагуста
📍 47 км до аэропорта Ercan
🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
🔘 Минимаркет
🔘 Кафетерий
🔘 Тренажерный зал
🔘 Бассейн 55 м2
🔘 Зарядная станция для Tesla
🔘 Прогулочные зоны
🔘 Детская площадка
🔘 Детский бассейн с горками
🔘 Парковка
🔘 Трансфер до моря
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £
Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £
Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £
Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £
Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £
Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £
Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £
💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:
Депозит 5000 £
Первый взнос 30-35%
Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами
Остальные платежи:
0.5% гербовый сбор
5% НДС
2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)
3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)
🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.