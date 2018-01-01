  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект на большой территории в Махмутларе

Новый проект на большой территории в Махмутларе

Yaylali, Турция
от
€125,400
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 67 до 245 м2. Расстояние до моря 1300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья
Каракокали, Турция
от
€145,500
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Каракокали, Турция
от
€245,000
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€305,659
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Башакшехир, Турция
от
€450,626
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€5,98 млн
Вы просматриваете
Новый проект на большой территории в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€125,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс OXO OBA
Жилой комплекс OXO OBA
Каракокали, Турция
от
€160,000
Площадь 47–99 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oxo Oba Residence — элегантная жилой блок современной архитектуры с оригинальным дизайнерским решением. Инфраструктура: - Лифт; - Открытый бассейн; - Сауна; - Фитнес; - Электрогенератор. Оснащение квартир: Oxo Oba Residence в Турции апартаменты и пентхаусы сдаются в чистовой отделке, полностью готовыми к заселению и меблировке. Выбирая недвижимость в Турции от застройщика в Oxo Oba Residence вы получаете: стальные двери, основное и точечное освещение, кухонный гарнитур с гранитной столешницей и бытовой техникой, полный комплект сантехники, подвесные потолки, стеклопакеты, керамическую плитку на полу и моющуюся краску на стенах, все, что входит в понятие: чистовая отделка класса «люкс». Расположение: Жилой комплекс Oxo Oba Residence расположится в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, в 1100 м от пляжей, в 1,5 км от новейшей городской застройки района Оба. В шаговой доступности от Oxo Oba Residence — остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни. Также в шаговой доступности — гипермаркет METRO, гипермаркет «Кочташ» и новая объездная дорога, по которой за несколько минут можно доехать в любой район Аланьи. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов класса люкс на Северном Кипре
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов класса люкс на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€425,720
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80 до 115 квадратных метров.Расстояние до моря 100 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Оба, Алания
Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€159,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46,5 до 145 м2.Расстояние до моря 1100 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Данный район отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи.Для детей всех возрастов представлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти