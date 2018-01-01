Комплекс частных вилл 3+1 в районе Енибоазджи, Газимагуса

Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь вилл от 127,87 до 177,13 квадратных метров. Расстояние до моря 3500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Предлагаем вам новую виллу на Северном Кипре – район Гирне.Планировка виллы 4+1, общая площадь 210 м2, расстояние до моря 150 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
DEMET VİLLAS - это уникальные 12 вилл премиум-класса. Виллы расположены в Анталии, в районе Алтынаш. В 15 минутах езды от пляжа "Лара". Виллы расположены между горами и Средиземным морем.
Район Алтынаш обладает современной инфраструктурой, завораживающей природой и песчаными пляжами. В этом районе есть все для комфортного проживания: медицинские учреждения: образовательные центры, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Виллы представлены с современной планировкой: 6+1 шесть спален и кухня, совмещенная с гостиной. Площадью 347 кв.м. С дизайнерским ремонтом, встроенной кухней, бытовой техникой, системой "умный дом" и кондиционерами в каждой комнате. Вилла обладает собственной терассей, откуда открывается очаровательный панорамный вид на море и горы. Также каждая вилла имеет собственный бассейн.
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Подземный паркинг;
- Шатл сервис до моря;
- Прачечная;
- Лифт.
DEMET VİLLAS - это идеальное решение для жилья и инвестиций!
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Анталии под Ваш бюджет и пожелания!
Алиага Шакранлар район г.Измир
3+1 триплекс
1 этаж: 1 салон с кухней
2 этаж: 2 спальни и ванная
3 этаж: 1 спальня и терраса
Общая площадь : 100 m2
Обьект будет сдан в июле 2023 года
Рядом с морем пешком 1 минута
Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др