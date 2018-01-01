Новые апартаменты «под ключ» с видом на море и город, Анталия, Турция

Новый строящийся комплекс премиум-класса в элитном районе Анталии.

В жилом комплексе 70 квартир с различными планировками: лофт-апартаменты и стандартные квартиры. У квартир отличный дизайн, панорамные окна с видом на море и город. Площадь квартир - от 42 до 234 м2. Квартиры сдаются готовыми к заселению, они оснащены бытовой техникой и мебелью.

Расположение и объекты поблизости

Новый район Алтинас (Лара) занимает лидирующие позиции на рынке продаж недвижимости Анталии и активно привлекает иностранных инвесторов. Всего 15 минут езды до международного аэропорта. Расстояние до моря - 3 км.