Роскошный проект в районе Боаз, Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новый проект в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены квартиры планировок 2+1 и 3+1 площадью 120 и 135 квадратных метров соответственно. Также к продаже имеются сдвоенные и частные виллы 3+1 и 4+1. Площадь вилл 214 и 319 м2 соответственно. Расстояние до моря 900 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.
Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями.
В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри.
Расположение и объекты поблизости
Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса.
Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.
Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 44 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.