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Роскошный проект в районе Боаз, Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€253,165
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новый проект в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены квартиры планировок 2+1 и 3+1 площадью 120 и 135 квадратных метров соответственно. Также к продаже имеются сдвоенные и частные виллы 3+1 и 4+1. Площадь вилл 214 и 319 м2 соответственно. Расстояние до моря 900 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Роскошный проект в районе Боаз, Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€253,165
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