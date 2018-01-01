Виллы различных типов и планировок в новом проекте - Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.Планировки вилл 3+1 и 4+1. Площадь вилл 214 и 319 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море.В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.
Данная вилла будет располагаться на участке площадью 605 м2. Срок окончания строительства - сентябрь 2021 года. Строение состоит из 3 этажей и имеет общую площадь 445м2.На 3-х этажах размещены 6 комнат и 6 санузлов. Также в гостиной спроектирован второй свет.Расстояние до моря составляет около 3 км, что, несомненно, способствует более безмятежному времяпрепровождению.С каждого этажа виллы открывается великолепный вид на Средиземноморское побережье. - Сауна- Баня- Полы с подогревом- Электрические автоматические жалюзи- Теплоизоляционные окна- Камин- Бассейн- Джакузи- Открытая и крытая парковки- Генератор- Система видеонаблюдения- Детская площадка- Сад- Наружное светодиодное освещение Для клиентов нашей компании предусмотрена возможность приобретения данной виллы в рассрочку до окончания строительства. Также хотим напомнить покупателям, что при приобретении данной виллы вы имеете право на подачу документов и получения гражданства Турецкой Республики согласно законодательству об инвестировании в недвижимость от 250 000 Евро.
Продается вилла в Акбук Дидим
-3-х этажная вилла-близнец
-250 м2
-3 + 1
-4 комнаты
-1 салон
-3 спальни
-3 ванные комнаты
-chic терраса с видом на море
Первая линия от моря
- Вид на море никогда не закроется
- Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект предусматривает дальнейшую отмену дороги для автомобилей, там будет только пешеходная дорога и парк.