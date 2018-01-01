Новые апартаменты в 300 м от пляжа в районе Каргыджак

Мраморноморский регион, Турция

от €388,855

Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной. Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года. Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Преимущества В проекте есть возможность покупки в рассрочку. Скидка за единоразовую оплату составит 10%. Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $ Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта. Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта. Транспортная доступность и городская инфраструктура: 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря в радиусе 3 км - две больницы 5 минут езды до международного колледжа TED 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»