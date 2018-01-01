Новые апартаменты в 300 м от пляжа в районе Каргыджак

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57,5 до 191 м2. Расстояние до моря 300 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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HP17 Habitat Plaza - современный комплекс премиум-класса в красивом городе Стамбул.
Комплекс представлен в современном архитектурном стиле площадью 1600 кв.м. Потрясающей ландшафтной озелененной территорией.
Квартиры в комплексе представлены современными планировками: 2+1 и 3+1 от 115 кв.м до 180 кв.м. С потрясающим видом на горы.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Фитнес-центр.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 96 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала.
Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной.
Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года.
Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кондиционеры
Преимущества
В проекте есть возможность покупки в рассрочку.
Скидка за единоразовую оплату составит 10%.
Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $
Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта.
Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта.
Транспортная доступность и городская инфраструктура:
5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря
в радиусе 3 км - две больницы
5 минут езды до международного колледжа TED
3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка
2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу
5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»