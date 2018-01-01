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Новые апартаменты в 300 м от пляжа в районе Каргыджак

Аванос, Турция
от
€149,000
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9
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57,5 до 191 м2. Расстояние до моря 300 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в 300 м от пляжа в районе Каргыджак
Аванос, Турция
от
€149,000
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от
€376,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 96 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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от
€388,855
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной. Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года. Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Преимущества В проекте есть возможность покупки в рассрочку. Скидка за единоразовую оплату составит 10%. Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $ Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта. Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта. Транспортная доступность и городская инфраструктура: 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря в радиусе 3 км - две больницы 5 минут езды до международного колледжа TED 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»
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