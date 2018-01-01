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Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба

Алания, Турция
от
€209,500
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19
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 134 м2. Расстояние до моря 1160 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба
Алания, Турция
от
€209,500
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