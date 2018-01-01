Студии в новом проекте - Северный Кипр, район Гирне

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В жилом комплексе представлены квартиры-студии 1+0 площадь, 54,5 м2. Расстояние до моря 350 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Обзор:
престижный жилой проект, расположенный в регенерирующем районе с предстоящими проектами по требованию. Он находится недалеко от центра города и поездка в соседние районы занимает всего несколько минут. Инвестируйте в этот проект и максимизируйте качество своей жизни.
Зачем покупать эту недвижимость:
Высокий доход от аренды и возврат инвестиций
Разумные цены и подходят для турецкого вида на жительство
Просторные террасы
Расположен в районе с высокой оценкой столицы
Расположение:
Расположенный в районе Кагитане, районе, который делает огромные успехи в создании современной инфраструктуры, что делает его желаемым местом для инвесторов, которые хотят жить в центральном месте Стамбула.
Кагитане имеет преимущество дорожной сети: шоссе TEM и шоссе E-5 проходят через район. Муниципалитет Кагитане также делает жизнь в этом районе стоящей с мерами, которые они приняли для обеспечения безопасности и мира в его окрестностях.
Основные характеристики квартиры и объектов:
- 24/7 безопасности
- Приемные услуги и круглосуточное обслуживание номеров
- Зоны отдыха
- Детская игровая комната
- Игровой центр
- Парковка автомобилей служащим гостиницы
-Консьерж
- Все спортивные салоны
- Тренажерный зал
- Услуги по уборке и содержанию дома
- Прокат автомобилей
- ИТ поддержка
- Кафе и рестораны
- Медицинские услуги
Цены и доступность:
1 + 0 размером от 55м2 и цены начинаются с 272.000 долларов США
1 + 1 размером от 90м2 и цены начинаются с 494.000 долларов США
2 + 1 размером от 128м2 и цены начинаются с 544.500 USD
Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в районе Алании, Авсаллар. Комплекс расположен в окружении соснового леса, все квартиры имеют панорамный вид на лес, море и горы. На территории имеются открытые бассейны, крытые бассейны, СПА, сауны, хамам, фитнес, открытая, закрытая парковка, детские площадки, великолепные зоны отдыха. Благодаря большим бассейнам и богатому ландшафту вы почувствуете, что находитесь в отпуске, не выходя из дома. Проект находится самом сердце района Авсаллар, популярном центре отдыха и жизни, а также быстрорастущем инвестиционном районе, удобное расположение предоставляет возможность легко и доступно добраться в любой уголок города.
Проект находится в 1,5 км от моря, но за счет предусмотренного бесплатного трансфера до моря путь займет всего 5 минут. Комплекс состоит из 4 блоков, на продажу представлены квартиры планировок: 1+1, 3+1 и 4+1.
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 165 м2.Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.