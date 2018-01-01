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Студии в новом проекте - Северный Кипр, район Гирне

Аванос, Турция
от
€127,168
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5
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В жилом комплексе представлены квартиры-студии 1+0 площадь, 54,5 м2. Расстояние до моря 350 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Студии в новом проекте - Северный Кипр, район Гирне
Аванос, Турция
от
€127,168
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