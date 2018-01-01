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Жилой комплекс концепции 5 звездочного отеля в районе Инжекум

Аванос, Турция
от
€95,000
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27
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Инжекуме, Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если коротко, то это район с лучшим пляжем Аланьи. Инжекум расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар располагает всей инфраструктурой. Инжекум небольшой, но здесь хорошо представлены новые дома от проверенных застройщиков. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Основные причины рассматривать новые квартиры в этом районе - это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Жилой комплекс концепции 5 звездочного отеля в районе Инжекум
Аванос, Турция
от
€95,000
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 102 до 298 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Апартаменты класса люкс у самого моря в комплексе Yekta Queen в районе Махмутлар, Алания.Уникальный проект от одного из ведущих застройщиков с прекрасной панорамой на море, старинную крепость и Торосские горы. Махмутлар — спокойный тихий район Алании с ухоженными набережными и чистыми пляжами. В пешей доступности вы найдете все, что необходимо для повседневной жизни: продуктовые сетевые магазины, аптеки, пекарни, кафе и рестораны. Множество зеленых детских парков. Выходя из комплекса, пройдя по подземному переходу, вы сразу попадаете на благоустроенный пляж с лежаками, кафе и собственной пристанью. Yekta Queen — отличное место для вашего отдыха всей семьей, а так же будет идеальным местом для постоянного проживания. Встречая рассветы с видом на море на своем балконе, вы обеспечите себе положительные эмоции на весь день. Комплекс продуман до мелочей, начиная от красивой ночной подсветки комплекса и территории, заканчивая инфраструктурой. Есть подземная парковка на 6 машин, места покупаются отдельно. На территории и в квартирах есть свой беспроводной интернет, спутниковое телевидение три-колор. Строение 12 этажное на территории в 2685 м2, 48 апартаментов в блоке разных планировок.С 1,2,3 спальнями размером от 87 м2 до 265 м2. Апартаменты 1+1 с одной спальней, гостиной с кухней американского типа, ванной комнатой и двумя балконами. Апартаменты 2+1 с коридором, двумя спальнями (одна с панорамными окнами), гостиной и кухней американского типа, двумя ванными комнатами и двумя балконами. Пентхаусы 2+1 с коридором, двумя спальнями, двумя ванными комнатами на персом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом и террасой. Пентхаусы 3+1 с коридором, тремя спальнями, тремя ванными комнатами и тремя балконами на первом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом, сауной, джакузи и угловой террасой на втором этаже. Вы и ваши сможете наслаждаться своим комплексом круглый год.  Инфраструктура:открытый бассейн 224 м2детский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунахамам (турецкая баня)детская площадказона для мангаласмотритель комплексаэлектро генераторподземная парковкаохрана 7/24видеонаблюдение.  
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