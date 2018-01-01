Готовые к проживанию таунхаусы с прекрасным видом на море и горы

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже лофт-апартаменты планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 60 до 100 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Собственный проект компании "Zera Homes"
Квартиры в рассрочку напрямую от застройщика
Мы предлагаем Вашему вниманию новый проект нашей компании в районе Демирташ, в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры планировкой 1+1 площадью 44 м² и дуплексы планировкой 2+1 площадью 80 м², а также 2 магазина площадью 138 м²- 232 м². Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью которого является его необычный и, в то же время, современный дизайн. Строительство комплекса начнётся в ноябре 2022 года. Срок сдачи объекта запланирован на март 2024 год.
В инфраструктуру комплекса будет входить :
• Бассейн
• Система видеонаблюдения
• Зона отдыха
• Парковка для велосипедов
• Лифт
• Лобби
Характеристики апартаментов в STINGRAY:
• Стальная дверь
• Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией
• Кухонный гарнитур
• Кухонная раковина – смеситель
• Гранитная рабочая поверхность на кухне
• Центральная спутниковая система
• Видеодомофон
• Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление)
• Гранитный пол
• Керамическое покрытие стен в ванной комнате
• Мебель в ванной комнате
• Раковина в ванной комнате – смеситель
• Точечное и светодиодное освещение
• Проводка для кондиционера
• Шкаф под лестницей в дуплексах
Расположение STINGRAY
• Расстояние до моря – 750 м
• Аэропорт Анталии – 145 км
• Аэропорт Газипаша – 20 км
• Центр Алании – 20 км
• Центр Анталии – 155 км
• Расстояние до центра Демирташа –1.4 км
• Расстояние до медицинского центра – 1 км
• Расстояние до ветеринара – 2 км
Варианты оплаты и преимущества STINGRAY
• Скидка 4% при 100% оплате
• Скидка 2% при оплате 65% от стоимости
• Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35%
от стоимости
Мы с большим удовольствием поделимся с вами более подробной информацией о проекте и поможем подобрать идеальную квартиру для жизни! Обращайтесь к нам по всем вопросам! Наши менеджеры всегда готовы помочь Вам!
Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2.
До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров!
Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи
с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и
марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки
Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом,
балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха.
Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские
горы.
Особености комплекса:
15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная
комната )
5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная
комната )
На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история
надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера
Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г.
Почему это свойство؟
Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула.
Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM.
Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спортивными сооружениями, роскошными брендами и ресторанами.