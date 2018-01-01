Квартиры в новостройке в центре района Искеле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр. В жилом комплексе представлены линейные апартаменты и пентхаусы планировкой 1+1 и 2+1 площадью 68 и 77 м2.Расстояние до моря 200 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды.
Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной.
Услуги включены:
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды
Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой.
Окончание строительства:
1 очередь - 30 июня 2024 года
2 очередь - 30 декабря 2024 года
3 очередь - 30 декабря 2025 года.
Преимущества
Подходит для получения гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 2 минуты
Линия метро М5 - 7 минут
Босфорский мост - 15 минут
Станция метробуса - 15 минут
Больница - 10 минут
Университет - 5 минут
Финансовый центр - 12 минут
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор.
Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 4 минуты
Станция метробуса - 4 минуты
Больница - 7 минут
Новый аэропорт Стамбула - 35 минут