  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в районе Оба недалеко от моря и инфраструктуры района

Новый проект в районе Оба недалеко от моря и инфраструктуры района

Алания, Турция
от
€267,750
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 151 м2. Расстояние до моря 250 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€482,486
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€61,949
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
от
€108,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,815
Жилой комплекс Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€439,249
Вы просматриваете
Новый проект в районе Оба недалеко от моря и инфраструктуры района
Алания, Турция
от
€267,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
€129,416
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих зон.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€593,677
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали. Больница - 500 метров Станция метро - 800 метров Паром - 2,7 км Аэропорт - 18 км Университет - 5 минут
Жилой квартал однокомнатная квартира с полной меблировкой в ​​аренду с бассейном
Жилой квартал однокомнатная квартира с полной меблировкой в ​​аренду с бассейном
Каракокали, Турция
от
€900
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Realting.com
Перейти