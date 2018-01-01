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Апартаменты 1+1 в новом ЖК - Алания

Алания, Турция
от
€157,000
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7
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает апартаменты 1+1 в центре Алании.Общая площадь 49 квадратных метров, расстояние до пляжа 1300 метров. Удобный район во всех отношениях: максимум магазинов, продуктовые и вещевые рынки, транспорт по периметру района, муниципальные службы, автобусная с междугородними направлениями.В центре есть рыбный, мясной и овощной рынки, вещевые базарчики и многочисленные магазины, сетевые супермаркеты, фирменные бутики турецких брендов одежды и многое другое. Также именно в центральной части Аланьи находятся лучшие колледжи и лицеи, много муниципальных и частных школ, садов.Квартира в центре Аланьи на вторичном рынке жилья отличается всегда продуманной и удобной планировкой, часто большими балконами. Это жилой фонд, который высоко ценится, независимо от возраста здания. Недвижимость в центре оптимально подходит для переезда в Аланию, а также будет лучшим вариантом дачи на море для отдыха в самых комфортных, домашних условиях. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты 1+1 в новом ЖК - Алания
Алания, Турция
от
€157,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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