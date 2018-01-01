Апартаменты 1+1 в новом ЖК - Алания

О комплексе

Компания StayProperty предлагает апартаменты 1+1 в центре Алании.Общая площадь 49 квадратных метров, расстояние до пляжа 1300 метров. Удобный район во всех отношениях: максимум магазинов, продуктовые и вещевые рынки, транспорт по периметру района, муниципальные службы, автобусная с междугородними направлениями.В центре есть рыбный, мясной и овощной рынки, вещевые базарчики и многочисленные магазины, сетевые супермаркеты, фирменные бутики турецких брендов одежды и многое другое. Также именно в центральной части Аланьи находятся лучшие колледжи и лицеи, много муниципальных и частных школ, садов.Квартира в центре Аланьи на вторичном рынке жилья отличается всегда продуманной и удобной планировкой, часто большими балконами. Это жилой фонд, который высоко ценится, независимо от возраста здания. Недвижимость в центре оптимально подходит для переезда в Аланию, а также будет лучшим вариантом дачи на море для отдыха в самых комфортных, домашних условиях.