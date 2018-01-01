Апартаменты 1+1 в новом ЖК - Алания

Компания StayProperty предлагает апартаменты 1+1 в центре Алании.Общая площадь 49 квадратных метров, расстояние до пляжа 1300 метров. Удобный район во всех отношениях: максимум магазинов, продуктовые и вещевые рынки, транспорт по периметру района, муниципальные службы, автобусная с междугородними направлениями.В центре есть рыбный, мясной и овощной рынки, вещевые базарчики и многочисленные магазины, сетевые супермаркеты, фирменные бутики турецких брендов одежды и многое другое. Также именно в центральной части Аланьи находятся лучшие колледжи и лицеи, много муниципальных и частных школ, садов.Квартира в центре Аланьи на вторичном рынке жилья отличается всегда продуманной и удобной планировкой, часто большими балконами. Это жилой фонд, который высоко ценится, независимо от возраста здания. Недвижимость в центре оптимально подходит для переезда в Аланию, а также будет лучшим вариантом дачи на море для отдыха в самых комфортных, домашних условиях.
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.
Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
Почему это свойство ː؟ Он находится в привилегированном месте в районе Якуплу, одном из самых престижных районов Бейликдюзю. Инвестиционная возможность рядом с наиболее значительными инфраструктурными проектами в Турции. Он находится рядом с основными транспортными линиями и рядом с коммунальными службами и службами. Это семейный комплекс с просторными квартирами и интегрированными социальными удобствами. К услугам гостей роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море и ландшафт.