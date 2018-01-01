Роскошные апартаменты в ЖК премиум-класса - Стамбул, район Ускюдар

Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. Квартиры имеют планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 237 до 557 м2.Квартиры располагаются в Азиатской части Стамбула.Стамбул, не будучи столицей Турции, является самым крупным ее городом. При этом не стоит забывать, что Стамбул — это финансовый и торговый центр. Располагается город на берегах Мраморного и Черного морей. Стамбул, с одной стороны, исторический город, с другой – стремительно развивающийся регион – город перспектив. Поэтому покупка квартиры в Стамбуле – это отличное решение.В Стамбуле широко представлена вторичная недвижимость как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут подходящие варианты, исходя из ваших пожеланий и бюджета.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Проект включает жилую и коммерческую недвижимость,
Блок отель
B suite и C блок в стадии строительства
и Ready Block D, где квартиры сейчас продаются.
Блок D имеет 38 этажей, 480 квартир
13 квартир на этаже
Последние 23 квартиры на продажу 1 + 1,2 + 1,3 + 1
Рядом находятся университеты, государственные учреждения, торговый центр, согласно плану, метро будет построено в 100 метрах.
Общая площадь 19.200 м2
жилые помещения 991
Коммерческие объекты 97
Автостоянка на 1200 мест
Закрытые коммерческие помещения
4 бассейна
10.500 м2 зеленая зона
Спа-центр разделен на мужскую и женскую зоны
Детские игровые комнаты
8 лифтов
Центральная система отопления и охлаждения
Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле.
Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии.
Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим.
Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту.
Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1,2 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.