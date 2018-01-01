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Роскошные апартаменты в ЖК премиум-класса - Стамбул, район Ускюдар

Ускюдар, Турция
от
€1,18 млн
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6
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. Квартиры имеют планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 237 до 557 м2.Квартиры располагаются в Азиатской части Стамбула.Стамбул, не будучи столицей Турции, является самым крупным ее городом. При этом не стоит забывать, что Стамбул — это финансовый и торговый центр. Располагается город на берегах Мраморного и Черного морей. Стамбул, с одной стороны, исторический город, с другой – стремительно развивающийся регион – город перспектив. Поэтому покупка квартиры в Стамбуле – это отличное решение.В Стамбуле широко представлена вторичная недвижимость как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут подходящие варианты, исходя из ваших пожеланий и бюджета.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Роскошные апартаменты в ЖК премиум-класса - Стамбул, район Ускюдар
Ускюдар, Турция
от
€1,18 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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