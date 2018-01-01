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Новый проект с хорошей локацией в центре города Аланья

Алания, Турция
от
€190,000
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6
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 90 до 179 м2. Расстояние до моря 1200 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов.Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы.Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается редко, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект с хорошей локацией в центре города Аланья
Алания, Турция
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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