Новый проект с хорошей локацией в центре города Аланья

Goerele Mahallesi, Турция
На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Колледж - 450 метров
Парк - 1,2 км
Автобусная остановка - 1,5 км
Торговый центр - 1,5 км
Больница - 3,2 км
Паромный причал - 3,6 км
Ботанический сад - 5 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
Маслак - 12 км
Таксим/Шишли - 18 км
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км