Проект премиум-класса с хорошей локацией в Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 92 до 226 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.
При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.
Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.
Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов. Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.
В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.
На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).
Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.
Пляж - 1 км
Школа - 2 км
Торговый центр - 2 км
Станция метро - 500 метров
Центр города - 30 км
Аэропорт - 20 км
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной.
Окончание строительства - май 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Пляж Олюдениз - 10 км
Набережная Фетхие - 3 км
Аэропорта Даламан - 60 км