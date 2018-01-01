Квартиры с очаровательным видом на Мраморное море в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 90 до 180 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1.
Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.
Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
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GÜLERYÜZ RESIDENCE - новый жилой комплекс в районе Паяллар, Аланья.
Паяллар – небольшой прибрежный район города Аланья. Паяллар расположен в 14 км от центра города Аланья, в 58 км от аэропорта Газипаша и в 110 км от аэропорта города Анталья.
Инфраструктура объекта:
- Открытый бассейн;
- Детская игровая комната;
- Детская игровая площадка;
- Джакузи;
- Тренажерный зал;
- Барбекю;
- Сауна;
- Камелия;
- Конференц-зал;
- Парковка.
Расположение:
Расстояние до моря - 2 км.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.