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Элитные апартаменты в самом сердце Стамбула

Аванос, Турция
от
€253,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 272 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элитные апартаменты в самом сердце Стамбула
Аванос, Турция
от
€253,000
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