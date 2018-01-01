Элитные апартаменты в самом сердце Стамбула

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 272 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Квартиры в живописном районе Демирташ.
О квартирах: планировка 2+1, качественная чистовая отделка «люкс» от застройщика Sedre Plus Residence, встроенная кухня с гранитной столешницей, электронагреватель, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации.
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой: бассейн, парковка, фитнес, детская площадка, турецкая баня.
Вблизи от комплекса очень развита социальная инфраструктура: школа, детский сад, магазины, больница, рынки, где можно приобрести свежайшие овощи и фрукты.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 49 до 209 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка
Махмутлар расположен вдали от движения и городского траффика. Апартаменты Euro Residence XVI находятся в 15 минутах езды до центра Алании и в 1 км от субботнего базара Махмутлара. Расстояние до моря составляет 650 метров. Квартира Euro Residence XVI представляет собой 12-этажное здание, состоящее из 59 квартир с площадью строительства 2201 квадратных метров. В доме представлены 33 квартиры планировки 1+1; 22 квартиры планировки 2+1 и 4 пентхауса. открытый бассейн солнечная терраса с шезлонгами и зонтиками тренажерный зал сауна конференц-зал лифт пожарная лестница противопожарная установка генератор международное телевидение система домофона.