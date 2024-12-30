  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Масштабный проект семейной концепции в районе Кадыкёй, Стамбул

Масштабный проект семейной концепции в районе Кадыкёй, Стамбул

Мраморноморский регион, Турция
от
€291,500
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкей. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55,17 до 257,37 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€532,699
Резиденция Роскошный комплекс в Мерсине
Toroslar, Турция
от
€70,000
Многоквартирный жилой дом LOTUS GARDEN
Каракокали, Турция
от
€160,000
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
Авсаллар, Турция
от
€85,000
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
, Турция
от
€870,000
Вы просматриваете
Масштабный проект семейной концепции в районе Кадыкёй, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€291,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Karadenizliler Mahallesi, Турция
от
€104,285
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.12.2024.
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Maslak Mahallesi, Турция
от
€145,541
Сдача в: 2021
Застройщик: Majd International Company
Азиатская сторона - фикиртепе Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2, спальни 3 и спальни 4. Цена по списку для одной спальни начинается с 175.000 $. Он готов к доставке, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства.
Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
Авсаллар, Турция
от
€77,500
Площадь 43–118 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
MODERNITY - это роскошный малоэтажный жилой комплекс на 16 роскошных квартир, который расположен в центре Авсаллара. Проект построен на общей площади 2095 м2 и вмещает в себя 27 квартир. Поездка до центра Алании составит всего 25 км! ЛОКАЦИЯ: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. До пляжа Инжекум всего 1600 метров! Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни. УДОБСТВА ЖК: -Автостоянка -Теннисный стол - Детская площадка - Конференс-зал - Генератор - Фитнес - Зона барбекю - Бассейн На сегодняшний день покупка недвижимости в Алании является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Турции! Бесплатно Вас проконсультируем!
Realting.com
Перейти