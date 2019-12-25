Апартаменты в элитном проекте известных застройщиков Стамбула

Махмутлар центр, Турция

Цена по запросу

40 м² 1

Сдача в: 2020

Представляем Вашему вниманию наш собственный проект от компании «Zera Homes». Ищите недорогие апартаменты для сдачи в аренду? Или хотите приобрести бюджетный вариант для семейного отдыха и жизни, не переплачивая за излишнюю инфраструктуру? Тогда наше предложение для вас! Новый комплекс на стадии строительства, всего в 400 метрах до Средиземного моря, с низкими коммунальными платежами, но при этом с высоким качеством отделки, в развитом экологически чистом районе Алании – Махмутларе! Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Zera Panorama 1»! На не большой уютной территории комплекса, будет много зелени, открытый бассейн с зонтиками и шезлонгами, электрогенератор. За домом будет ухаживать смотритель, который поможет в решении текущих вопросов. Территория комплекса будет огорожена и благоустроена. Будет работать спутниковое ТВ. В комплексе предлагаются апартаменты 2+1, 1+1, 1+1 дуплексы, т.е наличие гостиной с открытой кухней американского типа, спальни, ванной комнаты, большого балкона и прихожей. Квартиры имеют просторную планировку, чистовую отделку под ключ, укомплектованы кухонным гарнитуром, точечными светильниками. В санузлах установлена вся сантехника под ключ, краны, душевые кабины из закалённого стекла. Пол и стены выложены красивой плиткой. А так же установлены гарнитуры для ванных комнат – зеркало и шкаф. Площадь апартаментов от 40 до 76 кв. метров. Все квартиры имеют прекрасный вид на горы Торос и город. Главное преимущество этой резиденции, отличное местоположение в центре района Махмутлар, одновременно близость к морю и чудесному приморскому бульвару, по которому так приятно совершать неспешные прогулки и любоваться шикарной природой Алании, а также заниматься спортом, кататься на велосипедах и совершать пробежки. Рядом с комплексом расположилась развитая городская инфраструктура, которая необходима для комфортной жизни: магазины, аптеки, почта, кафе, больницы, банки. А также остановки общественного транспорта. По субботам работает выездной базар с огромным разнообразием овощей, фруктов, деревенских продуктов и сладостей. А самое главное преимущество при покупке квартиры на стадии строительства – это без процентная рассрочка платежа - 30% оплачивайте сразу, а остальную сумму вносите в течении шести месяцев. Это очень выгодный вариант покупки недвижимости в Турции, так как на стадии строительства цены на 30% дешевле. И можно выбрать любой понравившийся вариант квартиры, с видом на любую сторону света. Тогда как на стадии окончания строительства вариантов не так уж много. Строительство начнется 25.12.2019 и закончится в декабре 2020. Проект «Zera Panorama 1» от компании «Zera Homes» - это место для тех, кто выбирает душевный, спокойный отдых и жизнь в Алании для себя и своей семьи. Не упустите свой шанс приобрести эту недвижимость в Турции! Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы о жизни и недвижимости в Алании!