Новые квартиры с видом на озеро в районе Кючюкчекмедже, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район КючюкчекмеджеВ продаже имеются апартаменты планировкой 3+1, площадь апартаментов 125 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 3 км
Станция метро - 7 км
Торговый центр - 10 км
Международный аэропорт - 20 км
Квартира распологается на 2 этажах и находится в очень хорошем состоянии, так как владелец всегда поддерживал и ремонтировал ее регулярно каждый год. 3/4 спальни (спальня № 4 была преобразована в небольшую уютную гостиную/офис) (если вы хотите 4 спальни, это можно легко изменить позже)2 кухни, по одной на каждом этаже2 красивые гостиные с уникальной стильной мебелью2 ванные комнаты3 балкона и 1 терраса Дубовый паркет в спальнях, гостиных и прихожей. Плитка на кухне, в ванной и на балконах, а также на террасе, которая составляет 24 м2.Недавно уложенная мембрана и плитка на террасеНа 3 этаже красивый расписной гипсовый потолок с красивыми украшениямиДеревянный потолок на 4 этаже3 балкона застеклены темным стеклом и экранированы, но не от вида. Квартира находится на 2 этажах, в очень хорошем состоянии Внутри есть шторы-ширмы, а также лампы и прожекторы на потолке. Внешняя электрическая защита от солнца в гостиной. Кондиционер/тепловой насос в 5 комнатах, 2 из которых были приобретены в этом году Водяное тепло во всех комнатах и прекрасный «английский» электрокамин, который также дает тепло. Горячая вода от солнечного отопления на крыше с дополнительными нагревательными элементами и 2 водонагревателями в ванной комнате Чистая вода для приготовления пищи очищается в помещении под кухонной стойкой. Джакузи и большой красивый душ с радио Включены уникальные красивые ковры, а также вся мебель, шторы и новая бытовая техника. Здесь все, что вам нужно сделать, это двигаться прямо! Только около 100 норвежских крон в месяц на общие расходы, которые покрывают лифт, уборку мест общего пользования внутри и снаружи. Электричество для мест общего пользования и консьержа.