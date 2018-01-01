Новые квартиры с видом на озеро в районе Кючюкчекмедже, Стамбул

Tirilar Mahallesi, Турция

от €320,000

Квартира распологается на 2 этажах и находится в очень хорошем состоянии, так как владелец всегда поддерживал и ремонтировал ее регулярно каждый год. 3/4 спальни (спальня № 4 была преобразована в небольшую уютную гостиную/офис) (если вы хотите 4 спальни, это можно легко изменить позже)2 кухни, по одной на каждом этаже2 красивые гостиные с уникальной стильной мебелью2 ванные комнаты3 балкона и 1 терраса Дубовый паркет в спальнях, гостиных и прихожей. Плитка на кухне, в ванной и на балконах, а также на террасе, которая составляет 24 м2.Недавно уложенная мембрана и плитка на террасеНа 3 этаже красивый расписной гипсовый потолок с красивыми украшениямиДеревянный потолок на 4 этаже3 балкона застеклены темным стеклом и экранированы, но не от вида. Квартира находится на 2 этажах, в очень хорошем состоянии Внутри есть шторы-ширмы, а также лампы и прожекторы на потолке. Внешняя электрическая защита от солнца в гостиной. Кондиционер/тепловой насос в 5 комнатах, 2 из которых были приобретены в этом году Водяное тепло во всех комнатах и ​​прекрасный «английский» электрокамин, который также дает тепло. Горячая вода от солнечного отопления на крыше с дополнительными нагревательными элементами и 2 водонагревателями в ванной комнате Чистая вода для приготовления пищи очищается в помещении под кухонной стойкой. Джакузи и большой красивый душ с радио Включены уникальные красивые ковры, а также вся мебель, шторы и новая бытовая техника. Здесь все, что вам нужно сделать, это двигаться прямо! Только около 100 норвежских крон в месяц на общие расходы, которые покрывают лифт, уборку мест общего пользования внутри и снаружи. Электричество для мест общего пользования и консьержа.