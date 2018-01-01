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Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€437,227
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: пентхаусы 2+1, линейные апартаменты 3+1.Теплые полы в санузлах квартир от застройщика.Площадь апартаментов от 115 до 142 квадратных метров.Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€437,227
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2 объекта 2
Сдача в: 2023
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от
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Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
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