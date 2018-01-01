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Riva Port Villas Side

Манавгат, Турция
от
€1,69 млн
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О комплексе

Компания Stay Property рада представить вам новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат.Сиде и Манавгат – органичное сочетание современной инфраструктуры и удобного расположения, обусловленное близостью к популярным морским курортам турецкого Средиземноморья. Главной особенностью этого региона является его природное богатство: кроме зеленых пиниевых лесов и прозрачного теплого моря, здесь протекает горная река Манавгат с естественным водопадом, на берегу которой и будет построен RIVA PORT VILLAS SIDE.Проект расположен на юго-западе страны в 75 км от аэропорта Анталии, что обеспечивает легкую логистику.Комплекс будет состоять из частных трехэтажных вилл планировок 6+1. Площадь вилл от 541 до 574 м2. Каждая вилла будет оборудована собственным бассейном и садом, хаммамом, сауной, тренажерным залом, кинотеатром, комнатой для хобби, а также крытой парковкой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Манавгат, Турция

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Riva Port Villas Side
Манавгат, Турция
от
€1,69 млн
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Historical Taksim Project
Жилой квартал Historical Taksim Project
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от
€555,379
Сдача в: 2022
Агентство: W Estates
Обзор: потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим.   Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место.   Зачем покупать эту недвижимость: Отличный инвестиционный и образ жизни проект.   Сайт проекта отличительный.   Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль.   Таксим только восстановил исторические здания.   Расположение: Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула! Цены и доступность: Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2. Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2. Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.
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Агентство: TRANIO
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