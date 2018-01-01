Компания Stay Property рада представить вам новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат.Сиде и Манавгат – органичное сочетание современной инфраструктуры и удобного расположения, обусловленное близостью к популярным морским курортам турецкого Средиземноморья. Главной особенностью этого региона является его природное богатство: кроме зеленых пиниевых лесов и прозрачного теплого моря, здесь протекает горная река Манавгат с естественным водопадом, на берегу которой и будет построен RIVA PORT VILLAS SIDE.Проект расположен на юго-западе страны в 75 км от аэропорта Анталии, что обеспечивает легкую логистику.Комплекс будет состоять из частных трехэтажных вилл планировок 6+1. Площадь вилл от 541 до 574 м2. Каждая вилла будет оборудована собственным бассейном и садом, хаммамом, сауной, тренажерным залом, кинотеатром, комнатой для хобби, а также крытой парковкой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Обзор:
потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим.
Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место.
Зачем покупать эту недвижимость:
Отличный инвестиционный и образ жизни проект.
Сайт проекта отличительный.
Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль.
Таксим только восстановил исторические здания.
Расположение:
Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула!
Цены и доступность:
Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2.
Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2.
Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты.
Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в фешенебельном районе Мерсина, в 15 минутах от центра города.
Торговый центр - 2,5 км
Автомагистраль - 3 км
Побережье - 3,5 км
Гавань - 9 км