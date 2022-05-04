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Hotel apartments project Esenyurt Istanbul

Мраморноморский регион, Турция
от
€22,003
;
15
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€22,003
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Застройщик
Stay Property
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