Hotel apartments project Esenyurt Istanbul

Махмутлар центр, Турция

Идеально подходит для тех, кто ищет современную квартиру в Алании. Эта новая современная квартира предлагает потрясающий современный внешний вид в красивом морском районе. Современный жилой комплекс расположен в Каргыджаке, Алании, всего в 50 метрах от пляжа, в 200 метрах от торгового центра и в 25 км от международного аэропорта Аланья-Газипаша. Каргыджак - это современный развивающийся новый район с 5-звездочными отелями и роскошными проектами недвижимости. Каждая квартира имеет множество естественного дневного света, благодаря своему дизайну и большим окнам. Проект был разработаны с учетом роскоши и современности; выделяющиеся особенности включают в себя современный внешний вид и красивый бассейн. Алания предлагает множество возможностей для отдыха и релаксации, таких как бассейн, крытый бассейн, сауна, турецкая баня и тренажерный зал. Дорога от комплекса ведет прямо к частному пляжу, где вы можете наслаждаться солнцем. Здесь вы можете бесплатно пользоваться шезлонгом и зонтиком на пирсе и наслаждаться напитками под шум волн Средиземного моря.