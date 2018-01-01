Новые квартиры в верхней Обе - Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 121 квадратных метра. Расстояние до моря 3200 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах.
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
Электрический водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 33 км
Мост мучеников 15 июля - 2,3 км
Тоннель Евразия - 4,1 км
Предлагаются квартиры с видом на море и город.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Больница - 3 минуты
Торговый центр - 10 минут
Университет - 10 минут
Супермаркет - 2 минуты
Гавань - 2 минуты
Станция метробуса - 5 минут
Аэропорт - 30 минут
Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).
Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:
Шоссе TEM - 3 минуты
Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
Левент - 10 минут
Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
Таксим - 20 минут
Новый аэропорт Стамбула - 20 минут