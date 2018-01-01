  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в верхней Обе - Аланья

Новые квартиры в верхней Обе - Аланья

Алания, Турция
от
€135,000
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 121 квадратных метра. Расстояние до моря 3200 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Kepez, Турция
от
€177,047
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Мерсин, Турция
от
€55,000
Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€200,000
Жилой комплекс EMERALD MARKA
Мерсин, Турция
от
€66,171
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€240,000
Вы просматриваете
Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Алания, Турция
от
€135,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
€1,23 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника Электрический водонагреватель Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 33 км Мост мучеников 15 июля - 2,3 км Тоннель Евразия - 4,1 км
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€207,669
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и город. Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Больница - 3 минуты Торговый центр - 10 минут Университет - 10 минут Супермаркет - 2 минуты Гавань - 2 минуты Станция метробуса - 5 минут Аэропорт - 30 минут Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€496,518
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален). Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине: Шоссе TEM - 3 минуты Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты Левент - 10 минут Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут Таксим - 20 минут Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Realting.com
Перейти