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Exodus Dreams Residence

Аванос, Турция
от
€112,000
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25
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О комплексе

Exodus Dreams Residence Payallar - новый проект комфорт класса в перспективном районе Паяллар, Аланья. Предусмотрен трансфер к пляжу, поэтому расстояние до моря не составит никаких неудобств. Вдоль набережной ходит общественный транспорт в центр и другие районы Аланьи, соседний городок Авсаллар.Строительство комплекса будет начато в сентябре 2022 года и завершится в апреле 2024 года. До окончания строительства доступна рассрочка платежей без %, с первоначальным взносом от 40% и фиксированной стоимостью апартаментов. Гибкий график погашения платежей.Паяллар представляет собой уютный малоэтажный городок на западе от Аланьи, всего в 10 км от ее исторического центра. Такое расположение открывает ближайшие перспективы застройки для этого городка. Расстояние от комплекса до пляжей 1,8 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Exodus Dreams Residence
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от
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