Exodus Dreams Residence

Авсаллар, Турция

от €130,000

Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект находится всего в 20 км от центра Алании, это означает, что до центра можно добраться за 15 минут. Строительство данного проекта начнется 30 октября 2022 года и завершится 30 апреля 2024 года. Комплекс будет просторным в центре Авсаллара и будет иметь развитую внешнюю инфраструктуру: 2 роскошных лифта спутниковое телевидение интернет в каждой квартире генератор светодиодое освещение в местах общего пользования и вестибюле. Внутри здания будет: сауна паровая баня релакс комната душ лобби тренажерный зал и кафетерий. В саду будет большой открытый бассейн с шезлонгами камеллия и детская игровая площадка.