Exodus Dreams Residence Payallar - новый проект комфорт класса в перспективном районе Паяллар, Аланья. Предусмотрен трансфер к пляжу, поэтому расстояние до моря не составит никаких неудобств. Вдоль набережной ходит общественный транспорт в центр и другие районы Аланьи, соседний городок Авсаллар.Строительство комплекса будет начато в сентябре 2022 года и завершится в апреле 2024 года. До окончания строительства доступна рассрочка платежей без %, с первоначальным взносом от 40% и фиксированной стоимостью апартаментов. Гибкий график погашения платежей.Паяллар представляет собой уютный малоэтажный городок на западе от Аланьи, всего в 10 км от ее исторического центра. Такое расположение открывает ближайшие перспективы застройки для этого городка. Расстояние от комплекса до пляжей 1,8 км.
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект находится всего в 20 км от центра Алании, это означает, что до центра можно добраться за 15 минут. Строительство данного проекта начнется 30 октября 2022 года и завершится 30 апреля 2024 года. Комплекс будет просторным в центре Авсаллара и будет иметь развитую внешнюю инфраструктуру: 2 роскошных лифта спутниковое телевидение интернет в каждой квартире генератор светодиодое освещение в местах общего пользования и вестибюле. Внутри здания будет: сауна паровая баня релакс комната душ лобби тренажерный зал и кафетерий. В саду будет большой открытый бассейн с шезлонгами камеллия и детская игровая площадка.
Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар.Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.