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Exodus Premium Town

Аванос, Турция
от
€160,000
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О комплексе

Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Exodus Premium Town
Аванос, Турция
от
€160,000
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Застройщик: Stay Property
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Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект находится в уникальном месте в районе Алтынташ, самом быстроразвивающемся районе Анталии. Viamar Magnolia, названный в честь цветка магнолии, состоит из 1 жилого блока, 24 резиденций, 9 коммерческих и нескольких социальных зон, построенных на площади 2606 м2. В этом проекте располагается 24 апартамента 2 1 (общая площадь 87 кв.м.), каждый м2 которых спроектирована с учетом изысканных архитектурных деталей, все с видом на бассейн. Инфраструктура: - Индивидуальный ландшафтный дизайн; - Велосипедная станция; - Детская игровая площадка; - Круглосуточная охрана; - Бассейн; - Трансфер до моря; - Фитнес-центр; - Баскетбольная и волейбольная площадка; - Теннисный корт; - Камеры видеонаблюдения; - Парковка. Расположение: Алтынташ является частью большой Анталии Аксу. Аксу - новый район, который стремительно завоевал высокую популярность. Расположен в 25 км южнее Анталии на берегу Средиземного моря в дельте реки Аксу. Аксу предлагает широкие песчаные пляжи с мягким золотистым песком и тенистые сосновые леса. Этот небольшой комфортный район расположен к востоку от центра города, недалеко от аэропорта Антальи. До аэропорта - 15 минут; До моря - 20 минут. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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Жилой комплекс Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция
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