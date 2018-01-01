Exodus Premium Town

Yesilkoey, Турция

от €198,513

87 м² 1

Сдача в: 2025

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект находится в уникальном месте в районе Алтынташ, самом быстроразвивающемся районе Анталии. Viamar Magnolia, названный в честь цветка магнолии, состоит из 1 жилого блока, 24 резиденций, 9 коммерческих и нескольких социальных зон, построенных на площади 2606 м2. В этом проекте располагается 24 апартамента 2 1 (общая площадь 87 кв.м.), каждый м2 которых спроектирована с учетом изысканных архитектурных деталей, все с видом на бассейн. Инфраструктура: - Индивидуальный ландшафтный дизайн; - Велосипедная станция; - Детская игровая площадка; - Круглосуточная охрана; - Бассейн; - Трансфер до моря; - Фитнес-центр; - Баскетбольная и волейбольная площадка; - Теннисный корт; - Камеры видеонаблюдения; - Парковка. Расположение: Алтынташ является частью большой Анталии Аксу. Аксу - новый район, который стремительно завоевал высокую популярность. Расположен в 25 км южнее Анталии на берегу Средиземного моря в дельте реки Аксу. Аксу предлагает широкие песчаные пляжи с мягким золотистым песком и тенистые сосновые леса. Этот небольшой комфортный район расположен к востоку от центра города, недалеко от аэропорта Антальи. До аэропорта - 15 минут; До моря - 20 минут. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!